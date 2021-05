Peste 40 de companii incep campania de vaccinare a angajatilor in centre din sediile proprii. Printre acestea: Dacia, Bosch siTransgaz

"Zeci de companii s-au preocupat de angajati si au organizat centre de vaccinare la locurile de munca. Au fost facuti pasi importanti, iar angajatii acestor companii sunt protejati in fata noului coronavirus . Ma bucur ca alti angajatori le urmeaza exemplul, iar saptamana aceasta vor fi organizate centre la sediile a 42 de companii importante, din 21 de judete si Municipiul Bucuresti", a scris, marti, pe Facebook , Andrei Baciu.Acesta a dat cateva exemple de societati care vor incepe actiunea de vaccinare a angajatilor si a familiilor lor: Bosch, Terapia si DeLonghi din judetul Cluj, Uzina de Automobile Dacia, producatorul francez de componente auto Faurecia din judetul Arges, Transgaz, firma austriaca Holzindustrie Schweighofer, Combinatul Azomures."Pana acum au ales varianta vaccinarii mai multe companii si tin sa le multumesc pe aceasta cale. Impreuna Directiile de Sanatate Publica din toata tara au fost gasite cele mai bune variante ca angajatii sa fie vaccinati si in acest fel sa fie reduse riscurile in cazul unei infectii cu SARS-COV2. Pe lista companiilor care au incheiat vaccinarea sunt nume importante din toate sectoarele de activitate ale economiei noastre: RCS -RDS, KFC , BGS, Danone, Fabrica de Confectii Tanax, Dr. Oetker, Directia Silvica Suceava, Liceul Militar Campulung, Scoala de Jandarmi Falticeni", a mai anuntat Baciu.Anterior, Andrei Baciu a precizat intr-o conferinta de presa ca au demarat activitatea de vaccinare 432 de companii, dintre care 53 din HoReCa. 43 de operatori economici din 16 judete au si incheiat vaccinarea angajatilor care au dorit sa se imunizeze.Pana acum s-au vaccinat 33.326 de angajati ai diferitor companii.