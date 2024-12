Furtună de zăpadă în Bosnia și Herțegovina: Peste 170.000 de case au rămas fără curent. „Situaţia este extrem de dificilă” FOTO/VIDEO

Mai multe regiuni din Bosnia şi Herţegovina erau izolate din cauza drumurilor impracticabile, iar peste 170.000 de locuinţe nu aveau curent electric marţi, 24 decembrie, din cauza furtunii de zăpadă care s-a abătut asupra ţării, informează AFP.

"În pofida eforturilor şi a muncii neîncetate pentru a repara penele de curent, situaţia alimentării cu energie electrică s-a înrăutăţit. În prezent, 127.000 de abonaţi sunt fără curent", a declarat distribuitorul de energie electrică Elektroprivreda BiH.

Blizzard and snow drifts near town Bosanski Petrovac (NW Bosnia and Herzegovina) on last evening. ❄️🌬️ Video via BHMETEO ba - https://t.co/dZhtfENvqU pic.twitter.com/PKrR8xWcdR — Milos Milic (@skomimaster) December 24, 2024

Un alt furnizor, Elektrokrajina, care distribuie electricitate în municipalităţile din Republika Srpska, entitatea sârbă din Bosnia, a anunţat că aproximativ 50.000 de clienţi nu aveau curent.

Toate echipele disponibile au fost mobilizate şi lucrează din zori pentru a repara penele de curent, a precizat compania.

Traffic problems in some areas of Serbia, and downed trees in Belgrade on this morning, due to heavy snow. ❄️ Ads Photos: 192 rs - https://t.co/wDYT1MhWyc pic.twitter.com/UKzRTm4IOm — Milos Milic (@skomimaster) December 24, 2024

De asemenea, starea de urgenţă a fost instituită în vestul Bosniei, unde toate drumurile care duc spre oraşul Drvar erau blocate de zăpadă, izolând cei 17.000 de locuitori ai oraşului.

"Situaţia este extrem de dificilă. Ninsoarea continuă să cadă. Oamenii sunt blocaţi de zăpadă", a declarat pentru mass-media Jasna Pecanac, preşedinta consiliului municipal din Drvar.

În unele sate din apropierea oraşului Drvar, troienele de zăpadă ajungeau la doi metri înălţime, iar viscolul făcea şi mai dificile operaţiunile de deszăpezire.

Municipalitatea din Drvar "solicită ajutor pentru deszăpezire. Toate utilajele disponibile sunt deja pe teren", a subliniat Jasna Pecanac.

Cursurile au fost suspendate în şcolile primare din Banja Luka, al doilea cel mai mare oraş din Bosnia şi Herţegovina şi capitala administrativă a Republicii Srpska.

Cu o zi înainte, orele fuseseră suspendate în circa 70 de instituţii de învăţământ primar şi secundar din cantonul Una-Sana, din nord-vestul Bosniei.

De marţi, ninsorile abundente au provocat perturbări masive ale traficului în Serbia vecină şi au cauzat pene de curent.

Un cod roşu a fost emis în vestul Serbiei, unde furtuna de zăpadă a provocat numeroase defecţiuni în reţeaua de distribuţie a energiei electrice.

Serviciile meteorologice din Serbia au emis o avertizare conform căreia ninsorile abundente vor continua.

