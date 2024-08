Trei angajați ai unui liceu din Bosnia, uciși de îngrijitorul școlii cu o armă automată. A încercat apoi să se sinucidă

Un atac armat a avut loc în dimineața zilei de miercuri, 21 august, la sediul unui liceu din Bosnia. Din fericire, nu au fost răniți elevii, care sunt încă în vacanță, dar trei angajați au fost uciși de un al patrulea, cu o armă automată, iar atacatorul a încercat apoi să se sinucidă.

Incidentul a avut loc în orașul Sanski Most, situat în cantonul Una-sana, din vestul Bosniei. Poliția a ajuns la fața locului la 10.15 ora locală și a descoperit trei victime și atacatorul, omul de serviciu al liceului, rănit în stare gravă.

Cele trei ținte ale îngrijitorului clădirii au fost decanul, secretarul și un profesor. Crima ar fi avut loc pe fondul unor neînțelegeri între bărbat și conducerea liceului, scrie CNN.

Martorii au spus că cei trei nu au fost victime alese aleatoriu, ci persoane cu care omul de serviciu avea conflicte și o procedură disciplinară în desfășurare. După ce și-a ucis țintele, bărbatul a încercat să-și ia viața, dar nu a reușit. A fost transportat la spital în stare gravă.

