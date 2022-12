Ghid botezuri 2023 – Tot ce trebuie sa stii daca o sa fii nas sau nasa

Un botez nu este zi de sarbatoare doar pentru parintii celui mic, este si pentru cei doi care ii vor deveni parinti spirituali. Datorita tuturor indatoririlor pe care le au nasii, unii refuza acest angajament. Dar totusi, daca banii se pun la inaintare, este o mica problema. Chiar daca botezurile nu mai sunt ca pe vremuri, in care in prim-plan era cel mic, din 2023 se pot schimba lucrurile si sa se revina la vechile obiceiuri.

Ce indatoriri vor avea nasii?

Primul lucru care va trebui sa se caute si sa se inspecteze este sectiunea cu trusouri botez pentru bebelus. Acest kit este format de obicei din hainutele in care va fi imbracat cel mic dupa botez, dar mai ales de cele mai importante lucruri care vor fi necesare la slujba de increstinare. Trusourile sunt compuse de obicei din panza alba, panglica, un prosop alb si sapun pentru preot si o sticluta cu mir.

Este bine ca nasii sa cumpere cele necesare pentru botez din timp ca sa poata alege ceea ce doresc si ca sa nu se afle sub presiunea timpului. In acest fel, evenimentul va straluci, iar parintii copilasului vor fi extrem de emotionati de intregul ritual.

Responsabilitatile nasilor de botez:

sa cumpere trusoul cu lumanare, sticluta de mir, panza (crasma), prosop mare si prosop mic cu sapunel

sa cumpere un rand de hainute cu care copilul se va imbraca dupa ce va fi scaldat in cristelnita

sa plateasca taxele bisericesti

sa ofere un cadou copilului, un cadou care va ramane ca o amintire deosebita

sa ofere un plic cu bani pentru petrecerea de botez la restaurant.

In afara de aceste lucruri, nasii mai pot cumpara pentru cel mic hainute suplimentare, jucarii si alte obiecte de ingrijire.

Ce se va intampla cu obiectele din trusou si care sunt etapele botezului?

Botezul este format din doua parti. Pentru inceput, nasul va tine copilul in brate si va declara de trei ori ca se leapada de satana cu fata spre apus si de inca trei ori cu fata spre rasarit. In cea de-a doua parte a botezului, se va sfinti apa si cel mic va fi scufundat de trei ori in cristelnita. Urmeaza sa fie folosita panza cea alba cu scopul de a inveli pruncul, iar preotul ii va face semnul crucii cu mir pe frunte, ochi, nari, gura, urechi, piept, spate, maini si picioruse.

Mai apoi, i se tund perii capului reprezentand lepadarea de omul cel vechi si primirea celui nou. Copilul va fi imbracat cu hainutele pe care nasii le-au pregatit. Ultimul pas este realizat de catre preot, luandu-l pe cel mic in fata Sfantului Altar unde urmeaza sa fie impartasit cu Trupul si Sangele lui Iisus Hristos. Iconita care a fost cumparata, va fi sfintita si oferita celui mic drept cadou, dar acesta este ritual optional care se tine mai mult in anumite regiuni ale tarii.

Mai apoi, urmeaza petrecea de dupa botez.

Ce cadouri pot lua nasii pentru cei mici?

In aceasta privinta, nasii pot fi foarte inventivi si au libertatea de a alege un cadou pe care il pot folosi parintii pentru cei mici. O idee buna sunt accesoriile si obiectele de mobilier pe care parintii le pot pune in camera celui mic. Daca parintii nu au cumparat inca un patut pentru bebe, nasii le pot face acestora o surpriza frumoasa alegandu-le un patut modern, de lux, pentru co-sleeping, cu roti, cu lumini si alte caracteristici premium.

Alte idei de cadouri pentru copilul botezat:

- comoda cu masuta de infasat

- un set complet dormitor bebe

- jucarii

- hainute

- obiecte pentru camera bebelusului

- obiecte de ingrijire

- banut de argint si altele.

Sa fii nas de botez poate fi o reala provocare, dar daca iti faci lectiile din timp, nu o sa ti se mai para atat de solicitant. Da, este bine sa pui pe lista tot ce trebuie sa cumperi si sa te consulti cu parintii pentru ca sigur iti doresti sa oferi acestora si copilului botezat o experienta placuta. Imagineaza-ti doar cat de urat ar fi sa te trezesti acolo la biserica, avandu-l pe cel mic in brate, iar preotul sa-ti ceara o forfecuta ca sa taie parul copilului conform ritualului de botez. Poate ca nu te-ai fi gandit ca trebuie sa cumperi si o forfecuta, dar daca ai fi intrebat parintii sau preotul de lucrurile necesare, sigur ai fi aflat. Acestea fiind spuse, forfecuta nu este un obiect obligatoriu pentru botez, dar unii preoti il cer.