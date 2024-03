Un cuplu de români care vrea să-și boteze copilul s-ar fi lovit de refuzul preoților. Motivul pe care l-au invocat este că părinții celui mic nu sunt căsătoriți.

Cazul a fost relatat de tatăl copilului în mediul online.

"Nu ne putem boteza copilul?"

"Ați mai pățit să mergeți la o biserică/ catedrală să vorbiți pentru botez și să fiți refuzați din cauză că voi ca părinți nu sunteți căsătoriți? Nouă tocmai ce ni s-a întâmplat asta. Mi s-a părut foarte ciudat și nu înțeleg de ce? Poate mă lămuriți voi", a scris acesta pe Reddit.

"Depinde de grosimea plicului"

Postarea a strâns sute de răspunsuri. O parte dintre cei care au comentat cred că refuzul a venit în lipsa unei atenții pentru preoți. Alții menționează că nu este normal să fie refuzat botezul unui copil.

"Probabil un hint să bagi mâna în buzunar mai adânc", sugerează cineva.

O altă persoană le spune că cel mai bine ar fi să îl reclame superiorilor pe preotul care a refuzat creștinarea micuțului. "A fost un abuz. Un preot nu are voie să refuze botezul unui copil. Schimbați biserica și faceți plângere la episcopul local împotriva preotului care v-a refuzat."

"Nu e normal, oricine poate fi botezat. Schimbați biserica.", spune altcineva.

Unul dintre cei care comentează la postare susține că totul s-ar fi rezolvat dacă părinții bebelușului ar fi contribuit mai consistent cu bani. "Orice se poate la biserică, dar depinde de grosimea plicului."

"Trebuia să cereți oferta combo. Botez + cununie religioasă. Ieșeați mai bine la preț.", glumește o altă persoană.

Un internaut e îi dă dreptate preotului și spune că acesta are dreptul "să-și selecteze clientela": "Fiecare preot se simte șef la el pe moșie, de aia o să vezi diferite atitudini. Eu am mai auzit cazuri în care nu a dorit să îi cunune fiindcă nu erau mergători la biserică. Într-un fel au latitudine să își selecteze "clientela", nu sunt instituție a statului să fie obligați să servească pe toți în mod egal. Cum au zis și alții, caută alt preot care are atitudini mai relaxate/moderne."

Replica nu a rămas netaxată din partea celorlalți participanți la dezbaterea online iscată pe subiect: "Dacă nu-s instituție a statului, n-ar trebui să-și ia salariile doar din zeciuială de la credincioși și nu din transferuri din bugetul de stat? N-am auzit de vreun popă să refuze o parte din salariu pentru că provine din taxele ateilor. Și-n cazul ăsta ar trebui să ofere servicii tuturor."

"Fiți asumați până la capăt, dacă voi nu v-ați căsătorit religios"

Alții întreabă de ce țin cei doi să boteze copilul cât timp ei nu s-au supus acelorași rigori religioase.

"Ok, deci nu înțeleg, de ce ai vrea să îți botezi copilul într-un "cult" în care tu nu crezi? (Având în vedere că nu te-ai căsătorit conform regulilor acelui cult?", întreabă cineva.

O altă persoană, în schimb, consideră că micuțul n-ar trebui botezat câtă vreme nici părinții nu au decis să se cunune: "Fiți asumați până la capăt, dacă voi nu v-ați căsătorit religios, lăsați și copilul în pace fără botez."

"Dacă voi ați sărit peste pasul căsătoriei înainte de copil, înseamnă că nu sunteți foarte into ce înseamnă dogmele și tainele bisericii, deci mi se pare fractură de logică să îți obligi copilul să adere la o credință în care voi nu prea credeți. Dacă vreți botez pentru party-ul de după (așa cum e în majoritatea cazurilor, dar asta nu recunoaște nimeni), do the party și lăsați copilul să decidă când va fi adult din ce religie/cult vrea să facă parte.", scrie o altă persoană la postarea cu pricina.