Jucătorul de tenis care îi învață pe jurnaliști cum să îi pronunțe numele: "Destul de greu, nu?"

Olandezul Botic van de Zandschulp a intrat de câteva zile în lumea Twitter-ului.

Jucătorul de tenis clasat pe locul 57 în lume a avut o primă postare amuzantă. El a distribuit un videoclip de la US Open, când a fost întrebat de un ziarist cum se pronunță numele lui.

Botic van de Zandschulp i-a cerut apoi jurnalistului să încerce să îi rostească numele, dar rezultatul n-a fost pe măsură.

La Australian Open, Botic van de Zandschulp a fost eliminat de Daniil Medvedev în turul al treilea.

How to pronounce my name 😜 pic.twitter.com/iIWz63mlv9