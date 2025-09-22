Primar din Botoșani, pus sub control judiciar pentru luare de mită. Edilul ar fi luat șpagă de la o firmă care presta servicii de modernizare a drumurilor

Autor: Grigore Dobritoiu
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 12:56
Primar din Botoșani, pus sub control judiciar pentru luare de mită. Edilul ar fi luat șpagă de la o firmă care presta servicii de modernizare a drumurilor
Sediul DNA FOTO: Facebook/DNA

Claudiu Daniel Chelariu, primarul comunei Mihălășeni, județul Botoșani, a fost pus sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, fiind acuzat de luare de mită în formă continuată, scrie G4Media. Edilul ar fi luat șpagă de la o firmă care presta contracte de modernizare a drumurilor din comună, iar tranzacțiile ar fi fost intermediate printr-o firmă înregistrată pe numele unei rude a primarului.

Procurorii de la Serviciul Teritorial Suceava al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), care investighează fapte de corupție legate de un contract de modernizare de drumuri, au dispus controlul judiciar în privința primarului din Mihălășeni.

Potrivit ordonanței procurorilor, există probe care indică faptul că, în perioada aprilie 2024 – 02 aprilie 2025, primarul ar fi pretins, cu titlu de mită, suma de 550.000 de lei de la un administrator de societate comercială, primind efectiv 500.000 de lei.

Procurorii suspectează că banii au fost solicitați și primiți pentru a facilita efectuarea plăților aferente contractului de modernizare a drumurilor, iar tranzacțiile s-ar fi realizat prin intermediul unei firme înregistrate pe numele unei persoane din familia inculpatului.

Primarul Chelariu este suspendat din funcție pe durata controlului judiciar.

DNA a dispus sechestru asigurător în limita a 500.000 de lei asupra unor bunuri imobile care aparțin primarului, pentru a asigura confiscarea sumei aferente mitei.

