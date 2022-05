10 puncte va avea sistemul antigrindina din Botosani, iar la ministrul Agriculturii va mai ajunge o solicitare pentru inca 4

Ministerul Agriculturii va finanta extinderea Sistemului National Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor in judetul Botosani prin amplasarea a 10 puncte de lansare. Per total, la nivelul tarii alocarile pentru acest sector sunt de 75,4 milioane lei. "Astfel conform HG nr. 426 din 25 martie 2022, promovata de dl ministru Adrian Chesnoiu, vor fi realizate in judetul Botosani in prima etapa 10 astfel de puncte de lansare. Am fost prezent in cursul acestei zile(n.r.: vineri, 20 mai) in ... citeste toata stirea