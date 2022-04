100 de refugiati au trecut prin PTF Stanca si Radauti Prut, in primele doua zile de Paste

Aproape 100 de refugiati ucraineni au intrat, in primele doua zile de Paste, in Romania, prin punctele de trecere a frontierei de pe raza judetului Botosani, a anuntat, marti, printr-o informare de presa, Institutia Prefectului judetului Botosani.Potrivit sursei citate, prin punctele de trecere a frontierei de la Stanca- Costesti si Radauti Prut Lipcani, care asigura legatura intre Romania si Republica Moldova, au intrat in ultimele 48 de ore 94 de persoane si 34 de masini. Dintre acestia, ... citeste toata stirea