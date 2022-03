109 refugiati ucraineni sunt cazati in spatiile autoritatilor botosanene. Prin vamile Stanca si Radauti Prut au trecut 301 persoane in ultimele 24 de ore

In continuarea actiunilor de asistenta umanitara oferita cetatenilor ucraineni refugiati in Romania, angajatii Ministerului Afacerilor Interne, pompieri, politisti de frontiera, jandarmi, politisti, lucratori vamali, medici veterinari, reprezentanti ai Institutiei Prefectului, Directiei de Sanatate Publica si Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor sunt la datorie 24/7 si lucreaza in sistem integrat alaturi de autoritatile locale, societatea civila si mediul privat din ... citeste toata stirea