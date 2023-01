11.500 lei este valoarea amenzilor date de ITM Botosani in decembrie

In cursul lunii decembrie 2022, in domeniul Relatii de Munca, au fost efectuate 75 controale la un numar de 75 angajatori, verificandu-se totodata si cazurile de munca nedeclarata. Au fost constatate 65 deficiente, pentru care au fost dispuse 65 de masuri si au fost aplicate 5 sanctiuni contraventionale , din care 3 avertismente si 2 amenzi in valoare de 4.500 lei. In cadrul Compartimentului Contracte Colective de Munca si Monitorizare Relatii de Munca, in cursul lunii decembrie 2022, au fost ... citeste toata stirea