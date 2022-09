Comunicat de presa: Directia Servicii Publice, Sport si Agrement, in calitate de administrator al Cornisa AquaPark&Sports, cel mai mare parc de agrement turistic si sportiv din regiunea Moldovei care detine singurul rau artificial de rafting din Romania, impreuna cu Asociatia Romana de Rafting, Mares Outdoor Events organizeaza in perioada 17-18 septembrie, Cornisa Euro Rafting Cup 2022, etapa a circuitului european de river - rafting si caiac , organizata sub patronajul International Rafting ... citeste toata stirea