2,9 milioane lei pentru un Sistem informational inteligent (ITS) pentru transport public local (e-ticketing) si in Municipiul Dorohoi

Mobilitatea urbana, in conditii de eficienta si siguranta, reprezinta o premisa pentru cresterea accesibilitatii si a calitatii vietii in Municipiul Dorohoi. In acest sens., U.A.T. Municipiul Dorohoi a depus in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, Pilonul IV - Coeziune sociala si teritoriala, Componenta 10 - Fondul Local, Investitia 1.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC, cererea de finantare cu titlul "Dezvoltarea unui sistem ... citeste toata stirea