2 milioane de lei din fonduri europene pentru un centru de conferinte multimedia Mihai Eminescu, 100 de pietre cu versuri, zeci de totemuri

Municipiul Botosani incepe sa investeasca in brandul "Mihai Eminescu". Primaria municipiului Botosani va organiza pe 3 noiembrie 2022 licitatia pentru proiectul "Eminescu: o cultura- o ruta in zona transfrontaliera Botosani-Balti". Proiectul are o finantare europeana de 2,08 milioane lei, fara TVA, si prevede construirea unei rute pietonale plina de totemuri si pietre pe care sa fie versurile lui Mihai Eminescu, va fi amenajat un centru de conferinte multimedia, iar in Centrul Istoric vor fi