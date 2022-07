25 de tone de mere aruncate pe camp la marginea orasului, in piete se vand fructe cu provenienta mincinoasa: Cine sa ia masuri? Noi avem tara? Avem Guvern, avem guvernanti? - GALERIE FOTO

In vremuri in care campaniile pentru o alimentatie sanatoasa ne invadeaza si intr-un context in care convietuim intr-un judet cu profil preponderent agricol, consumam fructe si legume din import, iar productia din Botosani se strica pe campuri.25 de tone de mere putrezesc pe campGestul unui producator din Suceava care si-a aruncat merele pentru ca nu avea cui si cum sa le vanda a inflamat spiritele pe retelele de socializare. Unii comentau empatic, altii acuzator la adresa producatorilor ... citeste toata stirea