3 noi amenajari de irigatii din judetul Botosani incluse in Programul National de Reabilitare. Vor primi bani pentru modernizare

Veste uriasa pentru fermierii din mai multe comune din judetul Botosani. Statul va aloca fonduri pentru modernizarea a trei amenajari de irigatii uitate in ultimii 30 de ani. Fermierii trebuie doar sa formeze asociatii a utilizatorilor de apa pentru a primi apa pentru irigatii GRATUIT. Senatorul botosanean Lucian Trufin a reusit sa includa in Programul National de Reabilitare si/sau Infiintare a Infrastructurii Principale de Irigatii din Romania trei amenajari de irigatii in plus pentru judetul ... citeste toata stirea