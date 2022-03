300.000 lei din bugetul Primariei Botosani pentru sprijinul ucrainenilor din Ivano-Frankivsk, localitate cu care atrage fonduri europene

Primarul Cosmin Andrei a propus alocarea sumei de 300.000 de lei din fondul de rezerva pentru achizitia produselor de maxima necesitate partenerilor de proiecte, pe fondul actualei situatii generate de conflictul armat de pe teritoriul Ucrainei. Sprijinul destinat partenerilor din Ivano - Frankivsk va fi supus atentiei consilierilor locali sub forma unui proiect de hotarare pentru dezbatere si aprobare in sedinta extraordinara de maine a Consiliului Local. "Colegii din primarie comunica in ... citeste toata stirea