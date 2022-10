5,5 milioane euro pentru renovarea energetica a Maternitatii Botosani si a cladirii unde se va muta Evidenta Persoanelor

Presedintele Consiliului Judetean Botosani, Doina Federovici, a anuntat ca institutia pe care o conduce a primit finantare europeana de 5,5 milioane euro pentru doua proiecte importante depuse in acest an. Este vorba despre renovare energetica a Maternitatii Botosani, in valoare de aproximativ 24 milioane de lei, inclusiv TVA, (4,75 milioane de euro), si de consolidare integrata prin consolidare seismica si renovare energetica a cladirii "Elena Doamna" in care va functiona Serviciul Judetean de ... citeste toata stirea