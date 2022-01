7 noi parcari in municipiul Botosani finantate in bugetul din 2022

Primaria municipiului Botosani va amenaja sapte noi zone cu parcari in 2022, potrivit proiectului de buget pentru acest an care va fi dezbatut in sedinta Consiliului Local de marti. Primarul Cosmin Andrei spune ca sunt sapte noi zone de parcare care vin ca o continuare a proiectelor municipalitatii din mandatul sau. Cel mai mare proiect privind suplimentarea locurilor de parcare este insa la faza de proiectare acum si urmeaza ca municipalitatea sa caute sursa de finantare. Este vorba despre ... citeste toata stirea