75 de locuri pentru refugiatii din Ucraina pregatite in comuna Mihaileni. "Ajutorul oferit celui napastuit sta la baza umanitatii si ortodoxiei!"

Primaria comunei Mihaileni si localnicii au pregatit 75 de locuri de cazare cu masa inclusa pentru refugiatii din Ucraina. "Suntem pregatiti! Atat sufleteste , administrativ si operativ! In conditiile catastrofei umanitare ce se deruleaza in proximitatea comunitatii noastre in care sunt implicati fratii nostri romani si ucraineni, Primaria Mihaileni , prin colectivul sau si al tuturor oamenilor de bine din comunitate, am organizat Centrul de Primire Sinauti pentru persoanele ... citeste toata stirea