A fost anuntat castigatorul Premiului National de Poezie "Mihai Eminescu". Gala nu va fi organizata nici anul acesta

Scriitoarea Marta Petreu a castigat Premiul National de Poezie "Mihai Eminescu", pentru intreaga activitate. Gala de decernare a premiilor nu va fi organizata nici in acest an, din cauza pandemiei de COVID-19. Premiul National de Poezie "Mihai Eminescu" este unul dintre cele mai prestigioase premii literare din Romania si se acorda atat poetilor aflati la debut dar si scriitorilor consacrati, pentru intreaga cariera.Premiul se acorda, de obicei, in cadrul unei gale, organizata la Botosani, ... citeste toata stirea