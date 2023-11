Reabilitarea si restaurarea Casei Memoriale "George Enescu" de la Liveni a fost finalizat, iar in marti a fost facuta receptia lucrarilor realizate in cadrul proiectului "History and Music - values that bring us together".Valoarea totala a proiectului este de 1,43 milioane de euro, iar partea care a revenit Muzeului Judetean fiind de peste 650.000 de euro. Consiliul Judetean a asigurat o cofinantare de 126.000 de euro, potrivit news.ro."Casa Memoriala *George Enescu* din Liveni este o ... citeste toata stirea