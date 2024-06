A fost lansata licitatia pentru restaurarea Muzeului de Stiintele Naturii din Dorohoi

Institutul National al Patrimoniului a lansat licitatia pentru lucrari de consolidare, restaurare si punere in valoare a Muzeului de Stiintele Naturii din Dorohoi, a anuntat, marti, ministrul Culturii, Raluca Turcan, intr-o postare pe pagina sa de Facebook."Importanta cladirii este data de istoria sa care incepe la 1893, cand, in sedinta Consiliului General al Prefecturii judetului Dorohoi, se voteaza luarea unui imprumut in vederea construirii unui palat administrativ si de justitie si a ... citește toată știrea