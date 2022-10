A fost MAGIC! Concertul-eveniment "Carmina Burana" sau cum Filarmonica face istorie la Botosani

Seara MAGICA oferita de Filarmonica "George Enescu" Botosani, condusa de Mirel Manea, in fata primei sali pline doar cu platitori de bilete pentru concertul-eveniment "Carmina Burana". Dupa ce a facut istorie cu un eveniment rupt din marile metropole ale lumii si adus in Centrul vechi, Mirel Manea si Filarmonica au organizat un concert-eveniment demn de Viena sau New York, Londra sau Paris. Covor rosu ca la marile evenimente din tarile dezvoltate, iar in holul Casei de Cultura "Nicolae Iorga" ... citeste toata stirea