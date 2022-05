A fost semnat contractul de executie pentru proiectul "Extindere si modernizare Gradinita nr. 10, municipiul Dorohoi, judetul Botosani"

Primaria Municipiului Dorohoi, prin domnul primar ing. Dorin Alexandrescu a semnat miercuri, 11 mai 2022, contractul de executie lucrari pentru proiectul "Extindere si modernizare Gradinita nr. 10, municipiul Dorohoi, judetul Botosani", cod SMIS 120872. Finantarea proiectului se va realiza in baza contractului de finantare nr. 4499/09.07.2019 in cadrul Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 10 - Imbunatatirea infrastructurii educationale. Lucrarile prevazute in cadrul ... citeste toata stirea