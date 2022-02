A inceput spectacolul vietii la Statiunea Popauti: urmeaza peste 1000 de fatari

Sursa foto: Ionica NechiforUrmeaza cea mai spectaculoasa perioada in Statiunea de Cercetare Popauti din judetul Botosani, un spectacol al vietii si o explozie de culori, multe dintre ele rod al muncii din ultimele decenii la aceasta statiune. Ionica Nechifor, directorul Statiunii de Cercetare Dezvoltare Popauti, a declarat ca in acest an sunt asteptate peste 1000 de fatari la statiunea din comuna Rachiti."Avem 1100 de femele adulte rasa karakul, 350 tineret, dar mai avem si 120 de capre. ... citeste toata stirea