A investit 500.000 euro in Botosani, iar acum ar putea merge dupa trendurile date de metavers, blockchain games, NFT

Firma care a investit jumatate de milion de euro pentru amenajarea sediului din centrul municipiului Botosani va investi in trendurile date de metavers, blockchain games si NFT. Este vorba despre Amber, companie care a preluat fostul sediu Banc Post si l-a modernizat pentru studioul din Botosani, care a mai anuntat si o investitie in capitala Ucrainei, Kiev, in ciuda tensiunilor militare dintre tara vecina si Rusia. Catalin Butnariu, head of corporate development al dezvoltatorului de jocuri ... citeste toata stirea