A IX-A EDIEsIE A SEMINARULUI EMINESCU LA IPOTESTI

Memorialul Ipotesti aEuro' Centrul National de Studii "Mihai Eminescu", institutie in subordinea Consiliului Judetean Botosani, organizeaza in perioada 16-17 septembrie 2022 editia a IX-a a Seminarului Eminescu, manifestare deja de traditie. Studenti si profesori din mai multe centre universitare din Romania, din Republica Moldova si Ucraina vor participa timp de doua zile la mese rotunde, lecturi in dialog si la alte activitati care au ca obiect aprofundarea creatiei eminesciene. Ca si in ... citeste toata stirea