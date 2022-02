A murit Sonia Iacinschi, mesterul popular care dadea viata produselor ceramice Kuty

Doliu in lumea artelor traditionale si o pierdere uriasa pentru judetul Botosani! Dumnezeu sa o odihneasca in pace! Condoleante familiei! Cu profunda durere in suflet anuntam ca mestera Sonia Iacinschi a trecut la Domnul! A fost o sotie, mama si bunica buna si blanda, dar mai presus de toate a fost un om cald care a slujit lui Dumnezeu cu credinta. A iubit arta olaritului si a lucrat cu dragoste si maiestrie ceramica autentica pana in ultima clipa. Din pacate, odata cu trecerea sa in lumea ... citeste toata stirea