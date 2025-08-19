Editeaza

A oferit mita unui politist botosanean si s-a ales cu o sumedenie de probleme

Sursa: Evenimentul Regional al Moldovei
Marti, 19 August 2025, ora 11:45
* agentul de politie a refuzat propunerea conducatorului auto si a sesizat Serviciul Judetean Anticoruptie Botosani * totodata, acesta a luat masura sanctionarii contraventionale cu amenda in cuantumul de 4.050 de lei si a aplicat masura complementara de retinere a permisului de conducere pe o perioada de 120 de zile

Ofiterii de politie din cadrul Directiei Generale Anticoruptie - Serviciul Judetean Anticoruptie Botosani au fost sesizati, duminica, de catre un agent de politie din cadrul IPJ ...citește toată știrea

