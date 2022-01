A revenit in Ministerul Fondurilor europene Roxana Minzatu, cea care a sprijinit infiintarea ITI Esara de Sus

O sansa in plus pentru ca ITI Esara de Sus, asocierea primariilor din Botosani, Suceava si Iasi, sa primeasca finantare din fonduri europene. In ministerul fondurilor europene a revenit cea care a sprijinit infiintarea Investitii Teritoriale Integrate Esara de Sus, fostul ministru Roxana Minzatu. "Astazi (joi, n.r.) am avut intalniri cu reprezentantii Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene, atat cu dl. ministru DAN ... citeste toata stirea