Accident grav la Botosani. Tanar gasit fara suflare

Un tanar de 25 de ani a fost gasit inconstient in urma unui accident rutier produs, in noaptea de sambata spre duminica, in localitatea Tudora din judetul Botosani, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU).Potrivit acestora, autoturismul in care se afla tanarul s-a izbit de un cap de pod, iar in urma impactului, masina s-a rasturnat pe cupola."Cel care a cerut sprijinul autoritatilor prin apel la 112 a precizat ca sunt trei victime, toate iesite din ... citeste toata stirea