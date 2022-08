Un barbat in varsta de 31 ani a fost ranit, dupa masina pe care o conducea a intrat, in noaptea de vineri spre sambata, in gardul unei gospodarii si s-a oprit in peretele unei case din Saveni, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani.Potrivit acestora, doua echipaje din cadrul Statiei de Pompieri Saveni, cu o ... citeste toata stirea