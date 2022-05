Accident tragic in nordul Moldovei. Un muncitor de 34 de ani a murit strivit de un zid de caramida

Un tanar de 34 de ani, din judetul Botosani, a murit cand un perete de caramida s-a prabusit peste el. Acesta reabilita o cladire, alaturi de un alt coleg. Ambii muncitori au fost prinsi sub daramaturi, dar cel de-al doilea a supravietuit. Un accident grav s-a petrecut marti, 24 mai, in localitatea Trusesti, judetul Botosani. Doi muncitori care lucrau la reabilitarea unei cladiri au fost prinsi sub un zid prabusit.Peretele s-a desprins chiar in timp ce muncitorii lucrau in preajma acestuia. ... citeste toata stirea