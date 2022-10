Achitei acuza PSD: Facturile pentru incalzire au crescut cu 20%. Tot cu 20% si pretul calatoriei cu autobuzul

Administratia "20%" 20%! Cu atat isi baga mainile mai adanc in buzunarele botosanenilor majoritatea PSD din Consiliul Municipal ori de cate ori are ocazia. Ieri, prin votul majoritatii amintite, facturile pe care botosanenii le vor achita pentru incalzire in aceasta iarna au crescut dintr-un foc cu 20%. Tot ieri si tot cu 20% a crescut si pretul unei calatorii cu autobuzul, de la 2,5 lei la 3 lei. Cateva zeci de secunde le-a luat consilierilor PSD coordonati de primarul Cosmin Andrei pentru a ... citeste toata stirea