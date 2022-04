Achitei il compara pe Andrei cu Macaleti: "Cea mai slaba conducere. Genul acesta de film l-am vazut la CJ"

Senatorul Cristian Achitei, presedintele Organizatiei Municipale PNL Botosani, pune semnul egal din punct de vedere al realizarilor in administratie intre Cosmin Andrei, actualul primar al municipiului Botosani, si Costica Macaleti, fostul presedinte al Consiliului Judetean Botosani. Prezent in emisiuna Dosarul Zilei, moderata la Tele M de Razvan Sauciuc, Achitei a declarat ca fuga de raspundere in a lua decizii si lipsa de realizari de la Primarie seamana izbitor de mult cu ce s-a intamplat in ... citeste toata stirea