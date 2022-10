Administratia Bazinala de Apa Prut-Barlad a trecut la punerea in practica a deciziei CNSU: verifica barajele din judetele Moldovei

In urma Hotararii nr. 42 din 03.10.2022 a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta privind dispunerea masurilor necesare verificarii tehnice a calitatii constructiei si sigurantei exploatarii barajelor aflate pe teritoriul Romaniei, specialistii din cadrul A.N. "Apele Romane" vor efectua o actiune complexa de verificare a acumularilor din categoria de importanta C si D, indiferent de detinator. La nivelul A.N. "Apele Romane" si A.B.A. s-au constituit 115 echipe alcatuite din personal ... citeste toata stirea