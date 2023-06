In perioada ianuariemai, in municipiul Botosani au fost in plata 1.120 de dosare de ajutor social, sumele acordate beneficiarilor totalizand 306.438 de lei.Datele centralizate de Directia de Asistenta Sociala Botosani arata ca 533 de persoane singure au incasat in total 85.928 de lei, 265 de familii formate din doua persoane au primit 75.908 de lei, in timp ce 209 de familii cu cate trei persoane au beneficiat de o suma totala de 82.796 de lei. Pentru 65 de familii cu cate patru persoane ... citeste toata stirea