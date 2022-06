Sambata, 2 iulie 2022, incepand cu ora 11:00, va avea loc cea de-a doua editie a crosului caritabil "Alergam pentru Suflete Albastre", organizat de catre Asociatia Suflete Albastre Botosani in parteneriat cu Primaria Sulita, FC Botosani si Poienita Agrotur. Evenimentul se va desfasura in padurea Poienita, comuna Sulita, sub forma unei curse de alergare pe doua trasee: Traseul I - 4 km si Traseul II - 15 km iar sosirea si festivitatea de premiere vor avea loc in Poienita Agrotur. Scopul ... citeste toata stirea