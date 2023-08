Scene socante au avut loc in noaptea de duminica spre luni, la Botosani. Un copil de doar doi ani a murit, iar fratele sau cu doar un an mai mare este in stare critica dupa ce mama i-a aruncat de la geamul unui hotel din municipiu. Femeia, in varsta de 23 de ani ameninta ca isi va pune si ea capat zilelor. Tatal celor doi copii este la Bucuresti si nu-si explica ce s-a intamplat, noteaza Monitorul de Botosani.Tragedia a avut loc la Hotel Tineret din municipiul Botosani. In ciuda eforturilor ... citeste toata stirea