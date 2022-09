Alexandra Hutu: "Astazi a fost aprobat Programul social de interes national de sustinere a cuplurilor si a persoanelor singure, pentru cresterea natalitatii"

"PSD se tine de cuvant si a reusit sa obtina acordul coalitiei de guvernare si alocarile financiare pentru implementarea efectiva a programului national prin care cuplurile si femeile singure care nu pot avea copiii din cauza infertilitatii sa fie sustinute de stat. Cel mai important este sa stimulam natalitatea in Romania prin orice mijloace, avand in vedere declinul demografic accentuat, precum si sporul natural negativ din ultimii ani. In urma aprobarii acestui program se va majora ... citeste toata stirea