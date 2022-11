Alexandra Hutu: "Din 5 decembrie se pot depune la Ministerul Familiei cererile pentru includerea in Programul national de sustinere a natalitatii"

"Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse a anuntat ca pe 5 decembrie va fi deschiderea oficiala a programului de fertilizare pentru sustinerea cuplurilor si femeilor singure care doresc sa aiba copii. Asa cum am promis in urma cu doua saptamani am revenit cu detaliile privind lansarea acestui program de stimulare a natalitatii. Sprijinul financiar de 15.000 de lei se va acorda in doua transe: un voucher in valoare de 5.000 de lei, pentru tratamentul medicamentos si un alt ... citeste toata stirea