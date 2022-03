Alexandra Hutu: Legea privind obligativitatea criteriului verde la licitatii a fost adoptata de Camera Deputatilor

Camera Deputatilor a adoptat luni proiectul de lege initiat de PSD care introduce criteriul verde in evaluarea ofertantilor care participa la licitatiile publice. Scopul esential al actului normativ consta in reducerea poluarii, prin scurtarea lanturilor de transport si distributie, insa legea va aduce beneficii atat producatorilor romani, cat si autoritatilor locale, judetene sau nationale. "Criteriul verde inseamna puncte in plus la licitatie pentru firmele care polueaza mai putin prin ... citeste toata stirea