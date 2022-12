Alexandra Hutu: "Sarbatoarea Nasterii Mantuitorului ne ofera, din nou, sansa de a ne reaminti valorile adevarate in viata, familia si credinta in Dumnezeu"

Nasterea Mantuitorului Iisus Hristos si Craciunul sa va aduca in suflete liniste si speranta! Venim dupa un an de munca, de construit, de cladit pentru viitor si asteptam cu speranta noul an. Este o perioada in care suntem mai buni cu cei care au mai putin noroc, cu cei care au nevoie de sprijinul celor din jur, dar suntem mai buni pe tot parcursul anului prin munca pe care o depunem fiecare pentru a cladi un viitor mai bun pentru noi, familiile noastre, comunitatile din care facem parte si ... citeste toata stirea