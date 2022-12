Alexandra Hutu: Sfarsitul de an a adus vesti bune pentru 20 de localitati din judetul Botosani. Proiecte de 59 milioane lei

Deputatul PSD Alexandra Hutu, membru in Comisia pentru mediu si echilibru ecologic din Camera Deputatilor, a anuntat astazi ca Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a aprobat pentru finantare 24 de proiecte, in valoare totala de peste 59 de milioane de lei, depuse de 20 de unitati administrativ-teritoriale din judetul Botosani, care vizeaza cresterea eficientei energetice in cladirile publice. " Ii felicit pe domnii si doamnele primar care au depus proiecte si au primit aceasta aprobare a ... citeste toata stirea