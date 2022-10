Alexandrescu atrage toti banii europeni posibili pentru Dorohoi: pista de biciclete de 4,16 km din fonduri transfrontaliere

In doua municipii, unul din Romania si unul din Republica Moldova, va fi dezvoltat transportul prietenos cu mediu. Dorin Alexandrescu, primarul municipiului Dorohoi, a semnat la sfarsitul saptamanii trecute contractul de executie a proiectului "Construire, infiintare pista pentru biciclisti pentru imbunatatirea mobilitatii urbane in Municipiul Dorohoi" in cadrul proiectului "Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului". Finantarea proiectului se va realiza prin Programul ... citeste toata stirea