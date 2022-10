Alin Girbaci a semnat un nou contract pentru modernizarea drumurilor din Darabani

Cel mai nordic oras din Romania a inceput in acest an un amplu program de modernizare a drumurilor, sursele de finantare fiind fondurile guvernamentale si cele europene. Primarul Mihai-Alin Girbaci a anuntat un nou contract care va creste numarul kilometrilor de drumuri modernizate. "Primaria Darabani a semnat un nou contract de executie pentru modernizarea drumurilor din diferite zone ale orasului. Acest proiect completeaza celelalte investitii in infrastructura rutiera demarate pana acum, in ... citeste toata stirea