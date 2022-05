Amber inaugureaza la Botosani sediul in care a investit 500.000 euro, locul cu cei mai multi IT-isti din judet

Deschiderea oficiala a noului sediu AMBER Botosani, de langa Uvertura Mall, va avea loc vineri, 27 mai, incepand cu ora 10.30. "Taiem panglica, vizitam studioul si ii cunoastem pe reprezentantii studioului si povestim despre planurile de viitor in Botosani ale celui mai mare studio independent dezvoltator de jocuri video din Romania", se precizeaza in invitatia celor de la AMBER Romania. In momentul in care au inceput lucrarile la noul sediu AMBER Botosani, fosta cladire Banc Post, s-a anuntat ... citeste toata stirea