Ancheta contrabandei cu freon ia amploare, la Botosani

* anchetatorii vor sa afle daca tanarul impuscat la Botosani in weekend, a intrat in tara cu cele 93 de butelii cu freon printr-un punct de frontiera din Suceava sau Botosani cu complicitatea angajatilor vamali, daca a actionat singur sau daca nu cumva face parte dintr-o retea care comercializeaza astfel de produse * pe piata neagra, o butelie cu freon precum cele gasite in microbuz valoreaza 500 de euro!Dupa ce, in weekend, un tanar sucevea a fost impuscat cu focuri de arma, pe o sosea ce ... citește toată știrea