Ancheta la un centru comercial din Botosani. O explozie a ranit grav 15 persoane

Mai multe anchete sunt in desfasurare la centrul comercial din Botosani, unde in urma cu doua zile a avut loc o explozie.Sapte victime sunt in continuare internate, cele mai multe in stare grava.La fata locului se afla specialistii de la Institutul. National de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Miniera si Protectia Antiexploziva INSEMEX Petrosani, expertii de la Institutul National de Criminalistica, dar si angajati de la Inspectia Muncii din Capitala.Procurorii au ... citește toată știrea